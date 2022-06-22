В Санкт-Петербурге открываются первые рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которые пришли на замену «Макдональдсу». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший соответствующее видео. На кадрах видно, что особенно рады этому событию оказались петербургские подростки.

Сегодня заработали 14 заведений общепита, еще 16 планируется открыть в Северной столице 24 и 26 июня. Всего до конца лета в Петербурге заработают 80 ресторанов сети.