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18 минут назад

50 тысяч свечей зажгли в Петербурге в ночь на 22 июня: видео

Александр Кузьмин

В ночь на 22 июня в центре Петербурга зажгли 50 тысяч свечей. Акция в канун Дня памяти и скорби прошла на Дворцовой площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

В память о погибших в Великую Отечественную войну участниками движения «Волонтеры Победы», а также воспитанниками Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» была выложена световая картина из 50 тысяч свечей. Композиция представила несколько знаковых образов, которые связаны с памятью о войне.

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