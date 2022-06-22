50 тысяч свечей зажгли в Петербурге в ночь на 22 июня: видео

В ночь на 22 июня в центре Петербурга зажгли 50 тысяч свечей. Акция в канун Дня памяти и скорби прошла на Дворцовой площади. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

В память о погибших в Великую Отечественную войну участниками движения «Волонтеры Победы», а также воспитанниками Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» была выложена световая картина из 50 тысяч свечей. Композиция представила несколько знаковых образов, которые связаны с памятью о войне.