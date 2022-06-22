Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму

В районе поисков пропавших без вести после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму ухудшилась погода, поиски осложняются. Об этом сообщил источник ТАСС .

Накануне советник главы республики Олег Крючков сообщил , что в Черном море продолжается поисковая операция, и, по предварительным данным, «спасти удалось не всех».

В настоящий момент в списке пропавших без вести после украинской атаки на буровые установки числятся семь человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьям пропавших без вести перечислят выплаты в размере 6,5 миллиона рублей, еще пятеро эвакуированных получат по три миллиона рублей.