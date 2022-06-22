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44 минуты назад

Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму

Lenta.ru

В районе поисков пропавших без вести после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму ухудшилась погода, поиски осложняются. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, из-за погодных условий вероятность найти пропавших живыми сокращается.

В Крыму назвали актом терроризма атаку ВСУ на буровые платформы

Накануне советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Черном море продолжается поисковая операция, и, по предварительным данным, «спасти удалось не всех».

В настоящий момент в списке пропавших без вести после украинской атаки на буровые установки числятся семь человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьям пропавших без вести перечислят выплаты в размере 6,5 миллиона рублей, еще пятеро эвакуированных получат по три миллиона рублей.

Общество,Видео,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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