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51 минуту назад

Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня

Елена Прошина

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах юга и центральной части России. Теперь ограничения действуют до 30 июня. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, режим временного ограничения полетов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 24 июня.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в Россию летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран, а российские авиакомпании выполняют полеты в 11 стран. Он также отметил, что авиакомпаний РФ перевели самолеты в российский реестр и перестраховались.

Общество,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Росавиация,
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