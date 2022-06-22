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52 минуты назад

В России вновь выросла активность телефонных мошенников

Свободная пресса

В России активизировались телефонные мошенники. Если в феврале их доля была на уровне 9,5% от общего количества, то к маю достигла 12,5%.

В России вновь выросла активность телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает «Коммерсант», росту мошенничеств способствует социальное напряжение из-за сложной экономической ситуации, а также новые схемы и юрисдикции злоумышленников.

Количество мошеннических звонков увеличилось и год к году: в мае 2022 года их было на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По данным Центробанка, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков РФ 3,3 млрд руб., что почти на 14% больше, чем годом ранее.

В апреле эксперты рассчитывали, что случаи мошенничества пойдут на спад из-за сложностей с переводом денег за границу, где базировались злоумышленники, и приостановки работы в РФ платёжных систем Visa и MasterCard. Но в результате мошеннические схемы адаптировались, сменив пути вывода денег, например, через ряд стран, которые безымянно открывают карты и разрешают переводы через кошельки.

Рост мошенничеств связан с простотой использования широкого диапазона номеров и возможностью их быстрой замены, а также технологий подмены номера.

Ещё один эксперт оценивает всплеск мошенничеств как следствие социальной напряженности и из-за непростой экономической ситуации, появились новые виды обмана связанные, например, с удалением из магазинов приложений Google Play и App Store приложений Сбербанка.

Ранее "СП" писала, что эксперт объяснил, нужен ли будет россиянам паспорт для регистрации в соцсетях.

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