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21 минуту назад

В Рязани открыли монумент в память о малолетних узниках нацистских лагерей

ТАСС

Власти Рязанской области накануне Дня памяти и скорби открыли монумент в память о малолетних узниках нацистских лагерей. Памятник установлен в Рязани на грант президента России, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

В Рязани открыли монумент в память о малолетних узниках нацистских лагерей
Фото: ТАССТАСС

"В Рязанской области накануне Дня памяти и скорби прошла инсталляция "Детям Победы". Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в торжественном открытии монумента в память о малолетних узниках нацистских лагерей. Инициаторами установки в Рязани памятника детям, которые стали во время Великой Отечественной войны узниками нацистских лагерей, выступили сами участники тех трагических событий, а также рязанские дети войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, в открытии мемориала приняли участие также эвакуированные в регион дети Донбасса.

"Рязанское областное отделение "Российского детского фонда" в 2019 году получило грант президента РФ "Мы помним. В наследство нам дана Победа" и организовало установку памятника "Детям Победы" на Скорбященском мемориальном комплексе. Активисты фонда благоустроили участок рядом с мемориалом ленинградцам-блокадникам и установили монумент из черного мрамора с надписью "Детям Победы посвящается", - говорится в сообщении пресс-службы.

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