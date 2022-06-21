В Рязани открыли монумент в память о малолетних узниках нацистских лагерей

"В Рязанской области накануне Дня памяти и скорби прошла инсталляция "Детям Победы". Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в торжественном открытии монумента в память о малолетних узниках нацистских лагерей. Инициаторами установки в Рязани памятника детям, которые стали во время Великой Отечественной войны узниками нацистских лагерей, выступили сами участники тех трагических событий, а также рязанские дети войны", - говорится в сообщении.