В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
8 минут назад

В июле в лавандовых полях Крыма покажут музыкальные и театральные постановки

Lenta.ru

В Крыму в лавандовых полях села Тургеневка 9 и 10 июля пройдут музыкальные и театральные перфомансы в рамках фестиваля «Природа искусства». Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского бала.

В лавандовых полях Крыма покажут музыкальные и театральные постановки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостей мероприятия ждут классический, джазовый и детский перфомансы, они увидят программы «Джаз и латина», «Опера и балет» а также детский утренник «Игра-бал "Конек-Горбунок"».

Первым событием в лавандовых полях станет джаз. Вечером 9 июля гостей ждет фейерверк разнообразных композиций великих мэтров – Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Нэта Кинга Коула, Перри Комо и многих других исполнителей. Утром 10 июля пройдет детский утренник «Игра-бал «Конек-Горбунок». Вечером того же дня состоится представление «Оперы и балета в лавандовых полях» — прозвучат шедевры мировой классики в прекрасных лиловых декорациях и ароматах цветущей лаванды. Гостей концерта ждет музыкально-драматическое представление, сочетающее вокальные выступления, танцы и поэзию.

Также в программе фестиваля танцевальный мастер-класс под руководством художественного руководителя Большого Севастопольского Офицерского Бала Дмитрия Платова вместе с артистами и организаторами, воплотившими эту сказку в жизнь. Кроме этого, гостей будут ждать экскурсии по лавандовым полям, сиреневая ярмарка, фудкорт, лавандовое мороженое и многое другое.

Мероприятие посвящено 205-летию со дня рождения мариниста Айвазовского. Открытие проекта состоялось 2 мая в цветущих черешневых садах поселка Речное в Бахчисарайском районе Крыма.

Общество,Элла Фицджеральд,Луи Армстронг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители