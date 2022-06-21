В лавандовых полях Крыма покажут музыкальные и театральные постановки

В Крыму в лавандовых полях села Тургеневка 9 и 10 июля пройдут музыкальные и театральные перфомансы в рамках фестиваля «Природа искусства». Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского бала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гостей мероприятия ждут классический, джазовый и детский перфомансы, они увидят программы «Джаз и латина», «Опера и балет» а также детский утренник «Игра-бал "Конек-Горбунок"».

Первым событием в лавандовых полях станет джаз. Вечером 9 июля гостей ждет фейерверк разнообразных композиций великих мэтров – Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Нэта Кинга Коула, Перри Комо и многих других исполнителей. Утром 10 июля пройдет детский утренник «Игра-бал «Конек-Горбунок». Вечером того же дня состоится представление «Оперы и балета в лавандовых полях» — прозвучат шедевры мировой классики в прекрасных лиловых декорациях и ароматах цветущей лаванды. Гостей концерта ждет музыкально-драматическое представление, сочетающее вокальные выступления, танцы и поэзию.

Также в программе фестиваля танцевальный мастер-класс под руководством художественного руководителя Большого Севастопольского Офицерского Бала Дмитрия Платова вместе с артистами и организаторами, воплотившими эту сказку в жизнь. Кроме этого, гостей будут ждать экскурсии по лавандовым полям, сиреневая ярмарка, фудкорт, лавандовое мороженое и многое другое.