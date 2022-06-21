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14 минут назад

В Петербурге продолжают строить коричневую линию метро. Видео

Александр Кузьмин

«Метрострой Северной столицы» начал подготовку строительного задела коричневой – Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Для непрерывной работы на отрезке между «Юго-Западной» и «Путиловской» возводят последний из трёх станционных тоннелей, сооружают группы камер съезда диаметром более девяти метров. Ввод первых станций в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Также закончилась проходка тупикового тоннеля по пятому пути за станцию «Юго-Западная». Отмечается, что 17 февраля щит диаметром 5,6 метра стартовал из монтажно-щитовой камеры у станции «Юго-Западная» и прошёл уже около 800 метров. Кроме того, ведётся проходка тупикового тоннеля шестого пути – завершить работы планируют в 2023 году.

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