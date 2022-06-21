«Метрострой Северной столицы» начал подготовку строительного задела коричневой – Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Для непрерывной работы на отрезке между «Юго-Западной» и «Путиловской» возводят последний из трёх станционных тоннелей, сооружают группы камер съезда диаметром более девяти метров. Ввод первых станций в эксплуатацию намечен на 2024 год.