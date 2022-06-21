"Артек" начал принимать детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

"В Международном детском центре "Артек" стартует седьмая смена "Культурный код "Артека", посвященная творчеству и искусству. Впервые за два года "Артек" принимает ребят из других государств - Казахстана и Армении и 170 детей из Донецкой Народной Республики. Артековцами станут школьники из всех субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.