В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
13 минут назад

РЖД 26 июля запустят новый туристический поезд «Поморский вояж»

Агентство «Москва»

Новый туристический поезд «Поморский вояж» будет запущен 26 июля, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

РЖД запустит новый туристический поезд «Поморский вояж»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый туристический поезд №925/926 «Поморский вояж» холдинга «РЖД» отправится по круговому маршруту Москва - Кострома - Великий Устюг - Архангельск - Кемь - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. Проект откроет новые возможности для внутрироссийского туризма и повышения привлекательности регионов России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что путешествие пройдет в формате «поезд-отель», когда туристы ночью едут в поезде, а день посвящают экскурсиям. Туристический поезд «Поморский вояж» отправится в рейс 26 июля в 07:55 с Ярославского вокзала Москвы и прибудет обратно в столицу на Ленинградский вокзал 1 августа в 09:47. Решение о повторных рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.

В пресс-службе пояснили, что в составе поезда - вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагон-ресторан. Оформить проездные документы можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Общество,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители