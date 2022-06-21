РЖД запустит новый туристический поезд «Поморский вояж»

Новый туристический поезд «Поморский вояж» будет запущен 26 июля, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
«Новый туристический поезд №925/926 «Поморский вояж» холдинга «РЖД» отправится по круговому маршруту Москва - Кострома - Великий Устюг - Архангельск - Кемь - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. Проект откроет новые возможности для внутрироссийского туризма и повышения привлекательности регионов России», - говорится в сообщении.
Уточняется, что путешествие пройдет в формате «поезд-отель», когда туристы ночью едут в поезде, а день посвящают экскурсиям. Туристический поезд «Поморский вояж» отправится в рейс 26 июля в 07:55 с Ярославского вокзала Москвы и прибудет обратно в столицу на Ленинградский вокзал 1 августа в 09:47. Решение о повторных рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.
В пресс-службе пояснили, что в составе поезда - вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагон-ресторан. Оформить проездные документы можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».