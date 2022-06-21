РЖД запустит новый туристический поезд «Поморский вояж»

Уточняется, что путешествие пройдет в формате «поезд-отель», когда туристы ночью едут в поезде, а день посвящают экскурсиям. Туристический поезд «Поморский вояж» отправится в рейс 26 июля в 07:55 с Ярославского вокзала Москвы и прибудет обратно в столицу на Ленинградский вокзал 1 августа в 09:47. Решение о повторных рейсах будет принято на основании анализа обратной связи от пассажиров.