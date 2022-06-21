Последние экспонаты из фондов Эрмитажа вернулись из Европы в Россию

Экспонаты из фондов Государственного Эрмитажа, две картины с выставки «Тициан и образ женщины», которая проходила в Италии, вернулись в Россию, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств», – написала Любимова в своем Telegram-канале.
Речь идет о полотне кисти итальянского живописца эпохи Возрождения Тициана Вечеллио «Портрет молодой женщины» (около 1536 г.) и картине «Искушение» (1520-е гг.) Джованни Кариани (Бузи).
Ранее задержанные на финской таможне российские экспонаты прибыли в Россию.