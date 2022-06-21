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1 час назад

Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом

Елена Прошина

В Кемеровской области появилась инсталляция в виде разбившегося самолета с изображениями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщает «Подъем».

Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом
Фото: издание «Подъем»издание «Подъем»

По словам главы Тяжинского района Виктора Сереброва, композицию создал и установил фермер-реконструктор из села Преображенка Михаил Кудринский. Он уже много лет активно занимается пропагандой военно-патриотического воспитания.

Инсталляция представляет собой подбитый самолет, за штурвалом которого расположено изображение Гитлера. В качестве пассажиров в салоне размещены портреты Джо Байдена и Владимира Зеленского с отверстиями во лбу.

Это уже не первая инсталляция Кудринского. Ранее он уже создавал боевые машины, которые участвуют в кавалькаде военной техники на ежегодных праздничных мероприятиях, посвященных Великой Победе. Кроме того, он за свой счет экипировал 25 человек в форму Красной армии военных лет и создал свою «Роту Кудринского». Жители Тяжинского округа поддерживают идеи фермера.

Общество,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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