Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом

В Кемеровской области появилась инсталляция в виде разбившегося самолета с изображениями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщает «Подъем».

Фото: издание «Подъем» издание «Подъем»

По словам главы Тяжинского района Виктора Сереброва, композицию создал и установил фермер-реконструктор из села Преображенка Михаил Кудринский. Он уже много лет активно занимается пропагандой военно-патриотического воспитания.

Инсталляция представляет собой подбитый самолет, за штурвалом которого расположено изображение Гитлера. В качестве пассажиров в салоне размещены портреты Джо Байдена и Владимира Зеленского с отверстиями во лбу.