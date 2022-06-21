В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал гуманитарным шагом продажу главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Нобелевской медали. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Михаил Метцель / ТАСС

«Это собственное решение человека таким образом поддержать украинских беженцев. Много лет Дмитрий Муратов занимался помощью детям, которые болеют особыми формами тяжело излечимых болезней», — отметил глава СЖР.

Соловьев рассказал, что ради помощи детям Муратов продавал за большие деньги коллекционные клюшки, принадлежавшие известным хоккеистам. «Подобное стремление у него есть, и это можно оценить как гуманитарные шаги с его стороны. Будем надеяться, что помощь дойдет по адресу», — высказался он.

21 июня стало известно, что Нобелевскую медаль журналиста продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Муратов заявил, что все деньги от продажи направят в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. В организации пообещали, что средства будут предназначены всем странам, в которых есть дети-беженцы с Украины.