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41 минуту назад

В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали

Lenta.ru

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал гуманитарным шагом продажу главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Нобелевской медали. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

В Союзе журналистов России высказались о продаже Муратовым Нобелевской медали
Фото: Михаил Метцель / ТАССМихаил Метцель / ТАСС

«Это собственное решение человека таким образом поддержать украинских беженцев. Много лет Дмитрий Муратов занимался помощью детям, которые болеют особыми формами тяжело излечимых болезней», — отметил глава СЖР.

Соловьев рассказал, что ради помощи детям Муратов продавал за большие деньги коллекционные клюшки, принадлежавшие известным хоккеистам. «Подобное стремление у него есть, и это можно оценить как гуманитарные шаги с его стороны. Будем надеяться, что помощь дойдет по адресу», — высказался он.

21 июня стало известно, что Нобелевскую медаль журналиста продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Муратов заявил, что все деньги от продажи направят в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. В организации пообещали, что средства будут предназначены всем странам, в которых есть дети-беженцы с Украины.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря прошлого года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Общество,Дмитрий Муратов,Владимир Соловьев,ЮНИСЕФ,
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