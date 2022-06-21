Россиянин создал инсталляцию в виде самолета с Гитлером, Зеленским и Байденом

Российский фермер создал в Кемеровской области инсталляцию в виде разбившегося самолета с изображениями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает «Подъем».

Фото: издание «Подъем» издание «Подъем»

На фотографиях, представленных в сети, видно синий самолет, который якобы подбили. Его носовая часть оказалась в земле — таким образом автор показал, что самолет разбился. По идее местного жителя, в кабине подбитой техники в тот момент находятся Гитлер, Зеленский и Байден — в инсталляции использованы портреты лидеров.

По словам главы Тяжинского района Виктора Сереброва, авторство принадлежит жителю села Преображенка и главе крестьянско-фермерского хозяйства Михаилу Кудринскому. На протяжении многих лет тот «активно занимается пропагандой военно-патриотического воспитания», пояснил Серебров. Он добавил, что идею фермера поддерживают жители района.

Россиянин сейчас также создает боевые машины, которые потом участвуют в кавалькаде военной техники на ежегодных праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.