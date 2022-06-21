В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
40 минут назад

60 лет назад родился Виктор Цой

Газета.Ru

Лидер группы «Кино» Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье инженера и школьной учительницы. С детства занимался музыкой. До «Кино» был участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Первый студийный альбом «Кино» «45» был записан в 1982 году. В 1988 году группа выпустила песню «Группа крови», которая стала одним из самых известных хитов «Кино».

1/19 Виктор Цой, 1985 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/19 Мать Валентина Цой (во втором ряду слева), отец Роберт Цой (во втором ряду в центре) и Виктор Цой (в первом ряду в центре)
Фото: Из личного архива Роберта Цоя
3/19 Андрей Крисанов, Виктор Цой и Георгий Гурьянов в арт-студии Тимура Новикова, Санкт-Петербург, 1984 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
4/19 Виктор Цой, 1985 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/19 Участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Виктор Цой и Георгий Гурьянов, 1986 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
6/19 Виктор Цой, Джоанна Стингрей, Георгий Гурьянов и Юрий Каспарян, Санкт-Петербург, 1986 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
7/19 Портрет солиста группы «Кино» Виктора Цоя, выполненный фотографом Сергеем Берменьевым, на выставке «Звезда по имени Цой» на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге, 2012 год
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/19 Виктор Цой со своими музыкантами на премьере фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» (1987), состоявшейся в Доме культуры Московского электролампового завода, 1988 год
Фото: Александр Костин/РИА «Новости»
9/19 Виктор Цой в кадре из фильма Сергея Соловьева «Асса» (1987)
Фото: Мосфильм
10/19 Виктор Сологуб, Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Джоанна Стингрей, Сергей «Африка» Бугаев, Андрей Крисанов и Сергей Курехин (слева направо) в арт-студии Тимура Новикова, 1985 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/19 Участники художественного фильма «Игла»: режиссер Рашид Нугманов (справа), Виктор Цой (слева) и актриса Нина Ильина (в центре) на кинофестивале популярных жанров «Золотой Дюк», 1988 год
Фото: Галина Кмит/РИА «Новости»
12/19 Виктор Цой работает кочегаром в котельной «Камчатка», Санкт-Петербург, 1986 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
13/19 Виктор Цой и Марина Смирнова в кадре из фильма «Игла» (1988)
Фото: Казахфильм
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/19 Виктор Цой, Сергей Курехин, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, Сергей «Африка» Бугаев и Александр Липницкий за столом в Москве, 1986 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
15/19 Виктор Цой с женой Марианной, 1986 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
16/19 Юрий Каспарян и Виктор Цой в Диснейленде, Калифорния, 1989 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/19 Виктор Цой в окружении поклонников из Японии, Токио, 1990 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
18/19 Виктор Цой в Токио, 1990 год
Фото: Joanna Stingray/Getty Images
19/19 Стена в Кривоарбатском переулке, посвященная памяти погибшего музыканта Виктора Цоя, 1990 год
Фото: Андрей Соловьев/ТАСС

Артист также снялся в восьми фильмах. После роли Моро в фильме «Игла» журнал «Советский экран» назвал его лучшим актером 1989 года. Год спустя он погиб в результате аварии на трассе в Латвии — его «Москвич» столкнулся с «Икарусом».

Именем Виктора Цоя названы 13 улиц российских городов, два сквера, почтовая марка и астероид.

21 июня рок-музыканту исполнилось бы 60 лет

Общество,Шоу-бизнес,Фото,Виктор Цой,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители