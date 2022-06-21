60 лет назад родился Виктор Цой

Лидер группы «Кино» Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье инженера и школьной учительницы. С детства занимался музыкой. До «Кино» был участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Первый студийный альбом «Кино» «45» был записан в 1982 году. В 1988 году группа выпустила песню «Группа крови», которая стала одним из самых известных хитов «Кино».