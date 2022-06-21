60 лет назад родился Виктор Цой

Лидер группы «Кино»
Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года в семье инженера и школьной учительницы. С детства занимался музыкой. До «Кино» был участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители». Первый студийный альбом «Кино» «45» был записан в 1982 году. В 1988 году группа выпустила песню «Группа крови», которая стала одним из самых известных хитов «Кино». 1/19 Виктор Цой, 1985 год
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2/19 Мать Валентина Цой (во втором ряду слева), отец Роберт Цой (во втором ряду в центре) и Виктор Цой (в первом ряду в центре) 3/19 Андрей Крисанов, Виктор Цой и Георгий Гурьянов в арт-студии Тимура Новикова, Санкт-Петербург, 1984 год 4/19 Виктор Цой, 1985 год
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5/19 Участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Виктор Цой и Георгий Гурьянов, 1986 год 6/19 Виктор Цой, Джоанна Стингрей, Георгий Гурьянов и Юрий Каспарян, Санкт-Петербург, 1986 год 7/19 Портрет солиста группы «Кино» Виктора Цоя, выполненный фотографом Сергеем Берменьевым, на выставке «Звезда по имени Цой» на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге, 2012 год
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8/19 Виктор Цой со своими музыкантами на премьере фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» (1987), состоявшейся в Доме культуры Московского электролампового завода, 1988 год 9/19 Виктор Цой в кадре из фильма Сергея Соловьева «Асса» (1987) 10/19 Виктор Сологуб, Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Джоанна Стингрей, Сергей «Африка» Бугаев, Андрей Крисанов и Сергей Курехин (слева направо) в арт-студии Тимура Новикова, 1985 год
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11/19 Участники художественного фильма «Игла»: режиссер Рашид Нугманов (справа), Виктор Цой (слева) и актриса Нина Ильина (в центре) на кинофестивале популярных жанров «Золотой Дюк», 1988 год 12/19 Виктор Цой работает кочегаром в котельной «Камчатка», Санкт-Петербург, 1986 год 13/19 Виктор Цой и Марина Смирнова в кадре из фильма «Игла» (1988)
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14/19 Виктор Цой, Сергей Курехин, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, Сергей «Африка» Бугаев и Александр Липницкий за столом в Москве, 1986 год 15/19 Виктор Цой с женой Марианной, 1986 год 16/19 Юрий Каспарян и Виктор Цой в Диснейленде, Калифорния, 1989 год
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17/19 Виктор Цой в окружении поклонников из Японии, Токио, 1990 год 18/19 Виктор Цой в Токио, 1990 год 19/19 Стена в Кривоарбатском переулке, посвященная памяти погибшего музыканта Виктора Цоя, 1990 год
Артист также снялся в восьми фильмах. После роли Моро в фильме «Игла» журнал «Советский экран» назвал его лучшим актером 1989 года. Год спустя он погиб в результате аварии на трассе в Латвии — его «Москвич» столкнулся с «Икарусом».
Именем Виктора Цоя названы 13 улиц российских городов, два сквера, почтовая марка и астероид.
21 июня рок-музыканту исполнилось бы 60 лет