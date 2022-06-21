В Ялте оценили идею провести аналог «Евровидения»

Мэр Ялты Янина Павленко поддержала инициативу продюсера Иосифа Пригожина создать в России аналог «Евровидения» и провести его в Крыму . Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Нам нужен честный конкурс! Открытый для всех стран мира! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть», - заключила мэр.

Напомним, с предложением провести в России аналог «Евровидения» выступил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, в нем смогли бы принимать участие все страны мира, включая США. Местом проведения он предложил Крым, т.к. это курортное место, а на отдыхе у людей, по мнению продюсера, всегда больше желания пойти на мероприятие. Он также добавил, что знает, как сделать так, чтобы европейцы и американцы приняли участие в конкурсе.