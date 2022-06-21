В Ставрополье завили о случае заражения сибирской язвой

Заболевание сибирской язвой подтверждено у жительницы станицы Рождественская, угрозы распространения болезни нет. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет. В домовладении, на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия», - пояснил он.
По словам главы региона, уже проведена дезинфекция, организовано превентивное лечение антибиотиками тех, кто контактировал с женщиной, также ведется вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.
«Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила - как, например, регулярное мытье рук - соблюдать необходимо всегда», - заметил Владимиров.
Он также подчеркнул, что устанавливается источник появления болезни и все обстоятельства инцидента.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг предупредил, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты в тайге и тундре Сибири могут привести к «пробуждению» опаснейших вирусов. При этом исследователи уже обнаружили сибирскую язву в останках мамонтов.