Пока вы спали: месть Макрону за встречу с Зеленским и поддержка льготников

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Избиратели отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Коалиция президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу по итогам второго тура выборов во Франции, но потеряла абсолютное большинство в парламенте. Для принятия законов ей придется договариваться с левым «Новым народным экологическим и социальным союзом» Жан-Люка Меланшона, партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» и «Республиканцами». Об этом пишет «Взгляд».

По мнению ряда политологов, выборы во Франции стали проигрышными для Макрона, так как «большинство французов поддержали хорошие отношения с Россией», а нынешний французский лидер на фоне украинского кризиса «ведет гибридную антироссийскую войну и думает про США».

Финляндия и Швеция не сумели договориться с Турцией до саммита в Мадриде

Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией в Брюсселе не привели к прорыву, турецкая сторона все еще блокирует вступление скандинавских стран в НАТО. По мнению экспертов, к саммиту в Мадриде, который пройдет 29–30 июня, прийти к консенсусу уже точно не удастся, пишет «Коммерсант».

Более того, в Мадриде президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить доказательства финансовой и политической поддержки Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.

В России решили поддержать льготников

Депутаты ЛДПР намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об индексации на 50% ежемесячных выплат льготникам, в том числе детям и инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, а также лицам, которые пострадали впоследствии воздействия радиации. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы». В ряде фракций заявили о готовности поддержать эту инициативу.

Сим-карты в России станут платными

В России ряд мобильных операторов начали брать с клиентов плату в размере 50 рублей за покупку сим-карты. Это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и ростом стоимости самих «симок» для операторов в 3,5 раза, пишет «Коммерсант».

В частности, оплату за сим-карты для новых абонентов уже ввели «МегаФон» и его дочерний оператор Yota. А «Вымпелком» планирует сделать услугу платной с 21 июня. Опрошенные изданием эксперты отметили, что такое решение может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов.

Ремонт по ОСАГО начнут считать по-новому

С 19 июня стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по новым справочникам для ремонта по ОСАГО, выросла по сравнению с предыдущей версией на 28,7%. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе автостраховщиков.