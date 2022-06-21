Житель Подмосковья выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Задолженность в размере 730 тысяч рублей полностью взыскана благодаря действиям судебных приставов Подмосковья. Гражданин длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако перспектива уголовного наказания заставила его исполнить родительский долг. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Московской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Московской области пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Исполнительное производство по взысканию крупной алиментной задолженности на содержание несовершеннолетнего ребенка находилось на исполнении в Талдомском районном отделении судебных приставов ГУФССП по Московской области. Должник был предупрежден о мерах принудительного взыскания в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Для понуждения гражданина к оплате долга судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В качестве наказания суд назначил неплательщику 20 часов обязательных работ, которые тот отбыл в полном объеме. Но даже это не повлияло на сознательность должника.