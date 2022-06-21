В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
27 минут назад

Житель Подмосковья выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму

Вести Подмосковья

Задолженность в размере 730 тысяч рублей полностью взыскана благодаря действиям судебных приставов Подмосковья. Гражданин длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако перспектива уголовного наказания заставила его исполнить родительский долг. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Московской области.

Житель Подмосковья выплатил алименты, чтобы не сесть в тюрьму
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Московской областипресс-служба ГУФССП России по Московской области

Исполнительное производство по взысканию крупной алиментной задолженности на содержание несовершеннолетнего ребенка находилось на исполнении в Талдомском районном отделении судебных приставов ГУФССП по Московской области. Должник был предупрежден о мерах принудительного взыскания в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Для понуждения гражданина к оплате долга судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1. КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В качестве наказания суд назначил неплательщику 20 часов обязательных работ, которые тот отбыл в полном объеме. Но даже это не повлияло на сознательность должника.

Поскольку гражданин выплачивал алименты незначительными и нерегулярными платежами, встал вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей. Эта мера принудительного исполнения оказалась эффективной — не желая усугублять ситуацию, мужчина полностью погасил алиментный долг в размере 730 тысяч рублей. Под контролем судебных приставов вся сумма задолженности была перечислена на расчетный счет взыскателя.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители