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40 минут назад

The Blast: сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца

Газета.Ruиещё 1

Сын миллиардера Илона Маска решил полностью изменить образ, чтобы дистанцироваться от отца. Как сообщает The Blast, 18-летний Ксавье Александр Маск сменит пол и откажется от имени и фамилии отца.

The Blast: сын Илона Маска решил сменить пол
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что почти сразу после дня рождения в апреле Ксавье подал в суд прошение об изменении имени на женское. Согласно документам из верховного суда Калифорнии в округе Лос-Анджелес, слушание назначено на 24 июня.

«Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом», — процитировало издание фрагмент из заявления Ксавье о причинах прошения.

По данным The Blast, Ксавье Александр Маск просит изменить его имя на Вивиан Дженна Уилсон.

Ксавье — сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон. У него есть брат-близнец Гриффин Маск. Два года спустя после появления первенцев у Маска и Уилсон родились еще трое сыновей: Кай, Саксон и Дамиан, каждому в настоящее время исполнилось 16 лет. В 2008 году пара подала на развод. Они по-прежнему делят опеку над своими пятью детьми.

Что сказал Илон Маск на первом совещании с Twitter

В конце 2021 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разорвал отношения с певицей Граймс. Он пояснил, что поддерживает добрые отношения, но они более не являются парой. С канадской певицей Маск встречался три года, у пары есть годовалый сын по имени X Æ A-Xii, родившийся в мае 2020 года.

Общество,Джастин Уилсон,Илон Маск,SpaceX,
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