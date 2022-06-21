Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британской газеты

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта ежедневной британской газеты The Daily Telegraph, следует во вторник из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Доступ к странице сайта www.telegraph.co.uk был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.