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15 минут назад

Доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph ограничен в РФ

ТАССиещё 1

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта ежедневной британской газеты The Daily Telegraph, следует во вторник из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британской газеты
Фото: ТАССТАСС

Доступ к странице сайта www.telegraph.co.uk был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

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ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины блокировки.

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