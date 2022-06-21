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31 минуту назад

Главред «Новой газеты» продал Нобелевскую медаль за рекордную сумму

Алиса Селезнёва

Медаль Нобелевской премии мира была продана главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым на аукционе Heritage за рекордные $103,5 млн. Об этом со ссылкой на трансляцию с торгов пишет ТАСС.

Муратов продал Нобелевскую медаль за рекордную сумму
Фото: ТАССТАСС

8 октября 2021 года Нобелевскую премию мира присудили россиянину Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Их наградили за «усилия по защите свободы слова».

По данным ТАСС, перед началом торгов организаторы уточнили у журналиста, готов ли он продать свою нобелевскую медаль, Дмитрий Муратов ответил утвердительно.

Уже за несколько минут после начала торгов предложенные суммы за медаль превысили несколько миллионов долларов. После суммы в $16,6 млн, неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в $103,5 млн, которую никто перебить не смог.

Перед началом торгов Муратов заявил, что все вырученные от продажи медали средства будут направлены в ЮНИСЕФ, сообщает РИА Новости. Организация пообещала, что все вырученные деньги будут предназначены всем странам, где есть дети-беженцы из Украины, в том числе в Польше, России, Германии, Молдавии, Словении, Чехии и Венгрии, пояснил главред «Новой газеты».

«Если ЮНИСЕФ решит, и если мы соберем крупную сумму денег, они могут часть денег распределить в пользу детей-беженцев в Африке и Лаосе», - заявил он, предложив начать «флешмоб борьбы с несправедливостью» при помощи продажи реликвий.

Общество,Дмитрий Муратов,ЮНИСЕФ,
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