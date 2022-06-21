Россиян предупредили о «бьющей рекорды» ошибке при поступлении в вузы

Абитуриенты российских вузов часто не укладываются в сроки приема документов — это самая распространенная причина непопадания в выбранный вуз, которая «бьет рекорды» из года в год. О главной ошибке при поступлении «Ленту.ру» предупредил директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

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Также он дал абитуриентам «банальный, но работающий» совет: заранее изучать правила приема в интересующий вуз. Хвостов уточнил, что это можно сделать на различных сервисах и ресурсах.

Кроме того, поступающим стоит знать свои права, добавил собеседник «Ленты.ру». «Не редки ситуации, когда вуз просит "сразу предоставлять оригинал аттестата и заявление о согласии на зачисление", аргументируя это тем, что таким образом абитуриент повышает свои шансы на поступление. Это совсем не так», — сказал Хвостов.

До начала этапа зачисления с 31 июля до 3 августа оригинал аттестата предоставлять не нужно, поэтому такая просьба от вуза является попыткой «привязать» к себе абитуриента, подчеркнул Хвостов. В случае, если учебное заведение настаивает на оригинале документа, следует просить письменного ответа от секретаря приемной комиссии, так как такие требования являются нарушением прав поступающих.