В Минтрансе исключили оплату пассажирами нового сбора

Оплата пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов исключена. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

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По его словам, подобный вопрос введения дополнительных сборов в авиации обсуждается. Однако, подчеркнул он, «это точно будет не за счет пассажиров».