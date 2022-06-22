В России снова продлили ограничения на полеты в южные регионы

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее в июне сообщалось, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. По словам министра транспорта Виталия Савельева, запрет на полеты в южный регион продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой.