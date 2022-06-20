Уже есть компания, которая готова отправлять новые суда. Пятое судно не из Усть-Луга, а из порта Бронка, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград. У этой же компании есть пять-шесть судов, которые готовы предоставить на линии Петербург-Калининград. Этого более чем достаточно. Часть товаров, которые не попали под санкции, будем перенаправлять на железные дороги, таким образом разгружать существующие паромы, — рассказал Алиханов.