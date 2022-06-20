Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона нашли компанию, которая готова предоставить новые суда на линию Санкт-Петербург — Калининград. Название компании он не раскрыл. Сейчас на линию поставлено четыре судна. Глава региона отметил, что пятый паром будет переправлен в бассейн Балтики уже 25 июня.
Уже есть компания, которая готова отправлять новые суда. Пятое судно не из Усть-Луга, а из порта Бронка, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград. У этой же компании есть пять-шесть судов, которые готовы предоставить на линии Петербург-Калининград. Этого более чем достаточно. Часть товаров, которые не попали под санкции, будем перенаправлять на железные дороги, таким образом разгружать существующие паромы, — рассказал Алиханов.
Также глава региона добавил, что литовские железные дороги поддерживают контакт с калининградским РЖД и разделяют негодование России. По словам Алиханова, санкции ЕС работают только в случае «передачи» груза от одного юрлица другому в рамках торговли, а не в случае транзита. В связи с этим Литва запросила от Еврокомиссии дополнительные разъяснения по этому поводу.