В Подмосковье насчитывается уже 546 стобалльников ЕГЭ

В Подмосковье продолжается сдача Единого госэкзамена. Результаты уже известны по 7 дисциплинам: литературе, информатике и ИКТ, географии, русскому языку, математике, истории и физике. На данный момент наивысшее число баллов – 100 – уже получили 546 школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Александр Авилов / АГН "Москва"

«В Московской области продолжается экзаменационная кампания. Результаты уже известны по семи дисциплинам. Высший балл уже набрали 546 человек», – приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

Чиновница уточнила, что сдача испытаний проходит в штатном режиме. В понедельник в области школьники сдавали ЕГЭ по информатике и ИКТ. «Всего в экзамене принимают участие почти 7 тысяч человек, а сам экзамен разбит на 2 дня. Первый уже прошел без происшествий», – указала вице-губернатор.

По сообщениям ведомства, результаты экзаменов школьники могут узнать на официальном сайте Рособрнадзора, на сайте РЦОИ Московской области, а также в своей образовательной организации. Мультистобалльники получит от области по 100 тысяч рублей, а педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, ожидает премия в размере до 150 тысяч рублей.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма государственной итоговой аттестации, подразумевающая обязательное прохождение тестирования выпускников школ по ряду предметов, на основе которого они получают аттестат об окончании школы и могут поступить в вузы. Абитуриентам высших учебных заведений помимо двух обязательных необходимо сдать те предметы, которые требует конкретный вуз.