В "Артеке" пройдет детский кинофестиваль "Алые паруса"

«Кинофестиваль — ежегодное зрелищное и одновременно образовательное мероприятие, основная цель которого — патриотическое воспитание подрастающего поколения на положительном примере лучших произведений отечественного кинематографа», — сообщили в Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром».

В рамках программы пройдет Всероссийский детский кинофорум: участники смогут посетить мастер-классы, на которых детям дадут советы по съемке и подготовке собственных кинофильмов. Они также встретятся с российскими кинематографистами и деятелями искусства. Более того, пройдут просмотры и конкурсы в программах короткометражных игровых и мультипликационных фильмов.