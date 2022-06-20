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1 час назад

В "Артеке" пройдет детский кинофестиваль "Алые паруса"

Газета.Ru

В Международном детском центре «Артек» с 1 по 10 июля пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса» имени актера Василия Ланового, пишет ТАСС.

В "Артеке" пройдет детский кинофестиваль "Алые паруса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кинофестиваль — ежегодное зрелищное и одновременно образовательное мероприятие, основная цель которого — патриотическое воспитание подрастающего поколения на положительном примере лучших произведений отечественного кинематографа», — сообщили в Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром».

В рамках программы пройдет Всероссийский детский кинофорум: участники смогут посетить мастер-классы, на которых детям дадут советы по съемке и подготовке собственных кинофильмов. Они также встретятся с российскими кинематографистами и деятелями искусства. Более того, пройдут просмотры и конкурсы в программах короткометражных игровых и мультипликационных фильмов.

Ранее ММКФ объявил даты проведения фестиваля.

Василий Лановой,
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