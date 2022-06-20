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5 минут назад

Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил провести в 2024 году праздничные мероприятия по случаю 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной - пианистки и основательницы музыкального училища, а также утвердить в ее честь персональную стипендию для студентов. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с исполняющимся в 2024 году 150-летием со дня рождения Е. Ф. Гнесиной, выдающегося педагога, внесшего значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования, постановляю провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Е. Ф. Гнесиной", - говорится в документе.

Правительство РФ должно в течение трех месяцев образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

"Учредить начиная с 2023 года 11 персональных стипендий имени Е. Ф. Гнесиной для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Музыкальное искусство", и определить порядок назначения этих стипендий", - также говорится в указе.

Региональным и местным органам власти, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.

Елена Фабиановна Гнесина - русская и советская пианистка-педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Одна из основательниц и директор музыкального училища в Москве, на базе которого в 1944 году был открыт Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных).

Общество,Владимир Путин,Правительство РФ,
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