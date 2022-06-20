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40 минут назад

Путин поручил до 1 июля оказать матпомощь людям, пострадавшим от пожаров

Российская Газета

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 1 июля должна быть оказана вся необходимая материальная помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде регионов страны. Текст указа размещен на сайте Кремля.

Путин поручил оказать матпомощь пострадавшим от пожаров людям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе также поручается до 1 октября провести оценку ущерба, который был нанесен жилым домам и объектам инфраструктуры, и принять решение о возмещении такого ущерба жителям Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.

Кроме того, до 15 ноября должны быть завершены первоочередные восстановительные работы.

Общество,Владимир Путин,
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