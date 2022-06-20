Путин поручил оказать матпомощь пострадавшим от пожаров людям

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 1 июля должна быть оказана вся необходимая материальная помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде регионов страны. Текст указа размещен на сайте Кремля.
В документе также поручается до 1 октября провести оценку ущерба, который был нанесен жилым домам и объектам инфраструктуры, и принять решение о возмещении такого ущерба жителям Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.
Кроме того, до 15 ноября должны быть завершены первоочередные восстановительные работы.