Путин поручил оказать матпомощь пострадавшим от пожаров людям

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 1 июля должна быть оказана вся необходимая материальная помощь людям, которые пострадали от пожаров в ряде регионов страны. Текст указа размещен на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В документе также поручается до 1 октября провести оценку ущерба, который был нанесен жилым домам и объектам инфраструктуры, и принять решение о возмещении такого ущерба жителям Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.