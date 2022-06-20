Познер отказался общаться с журналистами до осени

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не планирует делать публичных заявлений по меньшей мере до осени. Об этом он сказал в беседе с журналистами Daily Storm.
«Вы знаете что? Просто хочу вам сразу сказать, что я очень давно никому никаких интервью не даю. Вообще никому. Я не даю. Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — заявил он на просьбу прокомментировать блокировку каналов медиагруппы «Красный квадрат».
Напомним, что после начала спецоперации на Украине на Первом канале перестала выходить программа «Познер», а сам телеведущий не комментирует происходящее. В конце марта журналист заявил, что его программа не выходит в эфир из-за того, что с 24 февраля Первый канал переориентировался на информационную повестку.