Познер отказался общаться с журналистами до осени

«Вы знаете что? Просто хочу вам сразу сказать, что я очень давно никому никаких интервью не даю. Вообще никому. Я не даю. Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — заявил он на просьбу прокомментировать блокировку каналов медиагруппы «Красный квадрат».