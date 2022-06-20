В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
13 минут назад

Познер отказался общаться с журналистами до осени

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не планирует делать публичных заявлений по меньшей мере до осени. Об этом он сказал в беседе с журналистами Daily Storm.

Познер отказался общаться с журналистами до осени
Фото: ТАССТАСС

«Вы знаете что? Просто хочу вам сразу сказать, что я очень давно никому никаких интервью не даю. Вообще никому. Я не даю. Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — заявил он на просьбу прокомментировать блокировку каналов медиагруппы «Красный квадрат».

Напомним, что после начала спецоперации на Украине на Первом канале перестала выходить программа «Познер», а сам телеведущий не комментирует происходящее. В конце марта журналист заявил, что его программа не выходит в эфир из-за того, что с 24 февраля Первый канал переориентировался на информационную повестку.

Общество,Владимир Познер,Первый канал,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители