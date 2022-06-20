Петербуржцы заметили бегущего по Народной улице лося. Видео

В Невском районе Петербурга жители Северной столице заметили лося. Сохатый промчался галопом по проезжей части, будто куда-то сильно спешил. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы записали видео с неожиданным участником дорожного движения. Ролик опубликовали в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в социальной сети «ВКонтакте».

«Едешь такой на машине в солнечный воскресный день, а мимо тебя проносится лось», - отметили авторы публикации.