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37 минут назад

Петербуржцы заметили бегущего по Народной улице лося. Видео

Александр Кузьмин

В Невском районе Петербурга жители Северной столице заметили лося. Сохатый промчался галопом по проезжей части, будто куда-то сильно спешил. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Очевидцы записали видео с неожиданным участником дорожного движения. Ролик опубликовали в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в социальной сети «ВКонтакте».

«Едешь такой на машине в солнечный воскресный день, а мимо тебя проносится лось», - отметили авторы публикации.

По их словам, сохатого увидели в районе Народной улицы. Животное убежало в неизвестном направлении, куда оно «опаздывало» - остается только догадываться.

Общество,Видео,
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