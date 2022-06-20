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1 час назад

Штат свердловской полиции пополнился утиным семейством: видео

Александр Кузьмин

В штате свердловской полиции необычное пополнение: во дворе главка МВД поселилась утиная семья. Соответствующее видео публикует ТВ ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщает пресс-секретарь региональной полиции Валерий Горелых, в утка в компании самца прилетала во двор силового ведомства в мае.

«Продолжительное время птица из семейства пернатых внимательно изучала подведомственную территорию, с удовольствием принимая различные угощения-вкусняшки от стражей правопорядка. Затем она также неожиданно, как и появилась, исчезла из поля зрения», – говорится в сообщении.

По прошествии месяца та же самая утка поселилась на плацу со своим потомством.

Общество,Видео,Валерий Горелых,
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