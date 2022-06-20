Путин поздравил Николая Дроздова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием зоолога и телеведущего Николая Дроздова. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком - видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом. Важно, что и сегодня вы открыты для интересных, содержательных идей и замыслов, деятельно поддерживаете востребованные просветительские проекты и инициативы", - говорится в сообщении.
Глава государства пожелал Дроздову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве, является автором более 40 книг о природе и сотен научных статей. С 1977 года по 2019 год вел телепередачу "В мире животных". Кроме того, Дроздов является действительным членом Российской академии естественных наук.