Путин поздравил Николая Дроздова с юбилеем

"Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком - видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом. Важно, что и сегодня вы открыты для интересных, содержательных идей и замыслов, деятельно поддерживаете востребованные просветительские проекты и инициативы", - говорится в сообщении.