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20 минут назад

В России поддержат древнейшее искусство из списка ЮНЕСКО

Lenta.ru

В Якутии займутся поддержкой древнейшего эпического искусства коренных народов — олонхо. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

В России поддержат древнейшее искусство из списка ЮНЕСКО
Фото: Ассоциация гостеприимства РС (Я)Ассоциация гостеприимства РС (Я)

Он подписал указ «О единой системе домов олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов — носителей традиционного культурного наследия», который позволит на государственном уровне проводить работу по поддержке и сохранению наследия коренных якутов.

«Прежде всего указом предлагается создать единую систему домов олонхо, учредить ежемесячные стипендии Ил Дархана по 30 тысяч рублей носителям традиционного культурного наследия: олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам», — объяснил Николаев.

Глава Якутии добавил, что ежегодно на ремонт и реконструкцию домов олонхо, а также на поддержку творческих проектов будет выделяться не менее 50 миллионов рублей.

«Символично, что это происходит в Год культурного наследия народов России», — заключил Николаев.

ЮНЕСКО в 2009 году включило олонхо в список «нематериального наследия человечества». Эта форма искусства является одной из центральных в якутском фольклоре. Эти поэмы, которые исполняли якутские сказители, состояли в среднем из 10-15 тысяч строк.

Ранее стало известно, что в России может появиться единый государственный экзамен (ЕГЭ) по языкам коренных народов. Авторы соответствующего законопроекта уточнили, что в случае принятия документа новые нормы проведения ЕГЭ позволят выпускникам сдавать родной язык и литературу, с результатами которых можно будет поступать на обучение в вузы.

Общество,Айсен Николаев,ЮНЕСКО,
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