В Госдуму внесли законопроект о компенсациях волонтерам

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о компенсациях волонтерам в случае, если их жизни или здоровью причинен вред. Выплаты предусмотрены за добровольческую деятельность в России, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.

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«Сейчас такие выплаты существуют лишь в ряде регионов – Башкирии, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях и ряде других субъектов. Наш законопроект установит единые для всей страны правила. Размер, порядок и условия назначения таких компенсаций будут устанавливаться правительством», – написал секретарь генсовета партии Андрей Турчак в Telegram-канале.

По словам Турчака, по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях.

«Активисты МГЕР и Волонтерской роты ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей – медиков, психологов, педагогов, строителей – для восстановления народных республик», – отметил он.

Также Турчак отметил, что добровольцы ежедневно ищут пропавших людей, дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где необходимо, помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области.