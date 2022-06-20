В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Единороссы внесли законопроект о правилах компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров

ТАССиещё 3

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, вводящий в РФ единые правила выплаты компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров, они будут выплачиваться из бюджета при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях волонтерам
Фото: ТАССТАСС

"Инициатива "Единой России" установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов - Башкирии, Туве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.

Видео дня

Один из авторов документа, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что сегодня только по линии гуманитарной миссии партии в Донбассе оказали помощь своим коллегам-медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России.

"Многие из них работали в прифронтовых госпиталях и продолжают это делать. Активисты МГЕР и "Волонтерской роты" ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей - медиков, психологов, педагогов, строителей - для восстановления народных республик", - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что добровольцы ежедневно работают в регионах России. "Ищут пропавших людей, дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это еще необходимо, помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность - защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни", - сказал секретарь генсовета единороссов.

Согласно законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться правительством РФ. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтерских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций. Причиненный вред планируется компенсировать за счет средств федерального бюджета.

Общество,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители