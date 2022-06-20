В Госдуму внесли законопроект о компенсациях волонтерам

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, вводящий в РФ единые правила выплаты компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров, они будут выплачиваться из бюджета при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

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"Инициатива "Единой России" установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов - Башкирии, Туве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.

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Один из авторов документа, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что сегодня только по линии гуманитарной миссии партии в Донбассе оказали помощь своим коллегам-медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России.

"Многие из них работали в прифронтовых госпиталях и продолжают это делать. Активисты МГЕР и "Волонтерской роты" ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобожденных территорий. Вместе с российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей - медиков, психологов, педагогов, строителей - для восстановления народных республик", - подчеркнул Турчак.

Он добавил, что добровольцы ежедневно работают в регионах России. "Ищут пропавших людей, дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это еще необходимо, помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность - защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни", - сказал секретарь генсовета единороссов.