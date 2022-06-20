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22 минуты назад

Шадаев заявил, что в России не будут вводить наказания за использование VPN-сервисов

ТАСС

Минцифры РФ против введения наказаний для россиян за использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку запрещенных в стране интернет-ресурсов и приложений. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью РБК.

Россиянам рассказали о последствиях использования VPN
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь <...> и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит", - сказал Шадаев, добавив, что, по его мнению, это является разумным компромиссом.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявлял, что законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов.

В мае сообщалось о том, что 26% россиян продолжают пользоваться через VPN заблокированными в России сервисами, а тажке Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, экстремистской, запретив их работу в России.

Общество,Наука и техника,Максут Шадаев,Андрей Клишас,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Генпрокуратура РФ,
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