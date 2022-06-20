Россиянам рассказали о последствиях использования VPN

"Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь <...> и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит", - сказал Шадаев, добавив, что, по его мнению, это является разумным компромиссом.