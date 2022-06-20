В Челябинске дети искупались в луже, которая образовалась после сильного дождя на проезжей части. Снятые очевидицей кадры публикует Telegram-канал URA.RU.

На записи видно, как двое ребят беззаботно ныряют и плавают в огромной луже на дороге, не обращая внимания на проезжающий транспорт.

«Грязные волны воды накрывают мальчиков с головой. Мимо детей проезжают автобусы и автомобили, но их это не останавливает», – отмечается в публикации.