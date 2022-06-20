Пока вы спали: многолетнее противостояние на Украине и долговой кризис в ЕС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украину готовят к многолетнему противостоянию

Видео дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, заявил о том, что военный конфликт на Украине может «растянуться на годы» и заверил, что альянс продолжит оказывать помощь Киеву. К чему западные политики готовят украинское руководство, разбирался «Коммерсант».

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший Киев с незапланированным визитом, анонсировал новую программу обучения украинских военнослужащих. При этом СМИ отмечают, что в ходе своего визита в Киев лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверьми» попросили украинское руководство сесть за стол переговоров с Москвой.

ЦБ намерен решить вопросы с международными картами

На этой неделе планируется рассмотреть законопроект, который позволит совету директоров Банка России поручить Национальной системе платежных карт выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных систем, ушедших из России. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, после ухода Visa и Mastercard с российского рынка возникли проблемы с чарджбэками и штрафами по операциям, а также с правильными настройками для приема карт, у которых продлен срок действия: в ряде случаев банк-эквайер видит их как просроченные и автоматически отклоняет платеж.

Европе грозит новый долговой кризис

Итальянские 10-летние облигации стали реализовываться на рынке со ставкой в 4% годовых, что стало самым высоким показателем с 2013 года. Эта ситуация напоминает кризис десятилетней давности, когда спасти от дефолта Грецию смогли только беспрецедентные меры, отмечают «Известия».

В последние годы Италия на фоне пандемии резко увеличила заимствования, а ее государственный публичный долг перевалил за 150% ВВП, что значительно больше, чем было у Греции 10 лет назад. При этом сейчас возможности для спасения Италии у ЕЦБ ограничены, так как необходимо параллельно сдерживать разгоняющуюся инфляцию, отмечает издание.

Приставы в России заработают по-новому

В России с 20 июня вступают в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов, позволяющие открывать исполнительное производство с помощью специальной информационной системы без участия сотрудников ведомства. Об этом пишет «Коммерсант».

Также у приставов появится возможность более оперативно получать данные о неплательщике, так как поправки дадут ФССП право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника. В автоматическом режиме могут быть сняты и ограничения с гражданина, оперативно оплатившего задолженность.

ФРГ предрекли «экономическое самоубийство»

Если Германия в ближайшие годы откажется от российских энергоносителей, то это станет для нее «экономическим самоубийством». Такое мнение в интервью «Известиям» высказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.