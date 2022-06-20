В Мариуполе допустили запуск пассажирских перевозок в российские порты

Руководство мариупольского порта рассматривает возможности запуска пассажирских перевозок в российские порты. Запуск судоходства может начаться в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий.

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«Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается. <…> Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», — заявил Швацкий.

По его словам, порт в Мариуполе будет только для гражданского назначения, военные помогают его разминировать. В настоящий момент прорабатывается вопрос пассажирского судоходства на Крым и Севастополь. Также, возможно, возобновят движение малых пассажирских судов, например, «Комет», которые ходили на Новороссийск, Керчь.