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5 минут назад

В Мариуполе допустили запуск пассажирских перевозок в российские порты

Елена Прошина

Руководство мариупольского порта рассматривает возможности запуска пассажирских перевозок в российские порты. Запуск судоходства может начаться в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий.

В Мариуполе допустили запуск пассажирских перевозок в российские порты
Фото: ТАССТАСС

«Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается. <…> Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», — заявил Швацкий.

По его словам, порт в Мариуполе будет только для гражданского назначения, военные помогают его разминировать. В настоящий момент прорабатывается вопрос пассажирского судоходства на Крым и Севастополь. Также, возможно, возобновят движение малых пассажирских судов, например, «Комет», которые ходили на Новороссийск, Керчь.

Ранее российские следователи установили ответственную за минирование пляжа Мариуполя часть вооруженных сил Украины. По их данным, пляж в населенном пункте Мелекино от санатория «Светлана» до санатория «Троянда» заминировало инженерное подразделение саперов армии ВСУ под руководством Вячеслава Харитоненко.

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