Россияне сравнили детский аттракцион с подготовкой к полетам в космос

«Нас с детства готовили в космос», «Вестибулярный аппарат нужно хороший иметь», «Мне хватило одного раза на всю жизнь. Тошнотворный аттракцион», «Помню ,помню... Первый и последний раз каталась. Умотало так, что весь день ходила не в себе, а сестре понравилось», «А визгу-то с него было!», «Я на таком раз прокатился, потом с пола встать не мог, тошнило весь день. Жесткая штука», «Мы его "соковыжималка" называли», «Моего друга так однажды укачало, все прилетело ему же в лицо», «До сих пор от одного вида плохо становится», — написали подписчики группы.