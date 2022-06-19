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6 минут назад

На юге РФ ожидаются сильная жара и "опасное солнце" с 20 по 22 июня

ТАСС

Жара до 35-36 градусов тепла и очень высокий уровень ультрафиолета прогнозируются на юге России с понедельника по среду. Нужно быть максимально осторожными, чтобы не получить тепловой удар, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге России ожидаются "опасное солнце"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень теплая погода в первой половине недели на юге России. Я говорю это с некоторой опаской, так как в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе температура будет гораздо выше 30 градусов. Ультрафиолетовый индекс будет очень высоким - 9. Находиться на солнце не стоит, можно получить тепловой удар и обгореть", - предупредил метеоролог.

По словам Вильфанда, в Ростовской области воздух прогреется до 36 градусов тепла, в Краснодарском крае - до 32-35 градусов.

"Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а нормы там и так высокие очень", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что во второй половине недели температура понизится, а небо станет более облачным.

Что касается температуры прогрева моря на юге России, то, по словам Вильфанда, в Крыму она составляет 21-22 градуса, в Сочи, Геленджике и Туапсе - 22-24 градуса.

"За эти три дня температура еще повысится, конечно", - уточнил он.

Общество,Роман Вильфанд,
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