На юге России ожидаются "опасное солнце"

"Очень теплая погода в первой половине недели на юге России. Я говорю это с некоторой опаской, так как в Ростовской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе температура будет гораздо выше 30 градусов. Ультрафиолетовый индекс будет очень высоким - 9. Находиться на солнце не стоит, можно получить тепловой удар и обгореть", - предупредил метеоролог.