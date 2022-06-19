Названы сроки отказа России от одноразовых товаров

По ее словам, поэтапный отказ от пластика начнется с 2025 года.

«49 процентов упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов. Соответственно, от той упаковки, которую нельзя переработать, от пластиковых трубочек и других видов товаров и упаковки нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными», — заявила Абрамченко.

Она отметила, что от каждой группы пластиковых товаров будут отказываться по отдельным графикам, по мере готовности более экологичных заменителей. В 2030 году в стране должно сортироваться 100% отходов. Захоронения при этом сократятся в два раза.