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22 минуты назад

В Петербурге спасли краснокнижную сову от уличных фотографов. Видео

Александр Кузьмин

В Санкт-Петербурге спасли, занесенную в городскую Красную книгу, болотную сову, ставшую жертвой уличных фотографов. В пятницу, 20 мая, Ruptly удалось выяснить при каких обстоятельствах животное пострадало и получило повреждения крыльев.

Как рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Николай Ахматович, информация о том, что двое молодых людей в Александровском саду северной столицы используют сову в качестве живого реквизита и предлагают сфотографироваться с птицей любому желающему, поступила из "обращений неравнодушных граждан".

Мужчин с животным посетила полиция, выяснив, что необходимых документов на зверя у них нет, рассказал Ахматович.

"Мы возбудили дело об административном правонарушении по фактам незаконного использования животных. Мы усматриваем в этих деяниях [нарушение законодательства]. Также ждем заключение ветеринаров факта жестокого обращения с животными. Даже при внешнем осмотре было видно, что птица явно содержалась в не соответствующих этому биологическому виду условиях", - подчеркнул он.

Ахматович добавил, что после получения заключение направят в соответствующие органы, а по результатам административного расследования материалы направят в суд для вынесения наказания всем фигурантам дела.

На данный момент сова проходит реабилитационное лечение в госпитале птиц "Зеленый попугай". Подробности о физическом состоянии животного рассказала ветеринарный врач Алена Раченкова.

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