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38 минут назад

Ректор МГУ считает ошибкой введение ученой степени PhD в России

ТАСС

Введение в России в рамках Болонского процесса ученой степени PhD является ошибкой, сегодня ее присваивает считанное число отечественных вузов. Такое мнение в интервью ТАСС выразил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Садовничий считает ошибкой введение ученой степени PhD в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Считаю, неправильно было сделано, что мы копировали. Думаю, это уйдет. Я против любого копирования, в том числе и в данном случае. У нас в стране сейчас считанное количество университетов присваивает степень PhD. И она полностью эквивалентна нашему кандидату наук, во всем мире это признается", - заявил Садовничий.

PhD - Doctor of Philosophy - это академическая степень, присуждаемая в некоторых зарубежных странах, PhD иногда называют аналогом российских степеней кандидата наук и доктора наук. Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев ранее заявлял, что Россия никогда не внедряла в полной мере инструменты Болонской образовательной системы, а степень PhD не стала массовой практикой в отечественных вузах.

Общество,Дмитрий Афанасьев,Виктор Садовничий,Минобрнауки России,МГУ,
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