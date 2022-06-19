Садовничий считает ошибкой введение ученой степени PhD в РФ

"Считаю, неправильно было сделано, что мы копировали. Думаю, это уйдет. Я против любого копирования, в том числе и в данном случае. У нас в стране сейчас считанное количество университетов присваивает степень PhD. И она полностью эквивалентна нашему кандидату наук, во всем мире это признается", - заявил Садовничий.