Пешеходный переход для ежей заметили в подмосковном парке

В одном из подмосковных парков заметили пешеходный переход для ежей. Конструкция попала на фото, выложенное в группе «Подслушано Дубна» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что на дороге начертили зебру с короткими полосками и поставили небольшой дорожный знак, на котором нарисован еж с котомкой за плечом. Местные жители в комментариях рассказали, что эта идея пришла в голову детям.