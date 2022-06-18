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1 час назад

В Москве скончался ветеран ВОВ, которого оскорбил Навальный

Газета.Ru

В Москве скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, за оскорбление которого получил тюремный срок блогер Алексей Навальный, сообщает Telegram-канал 112.

В Москве скончался ветеран ВОВ, которого оскорбил Навальный
Фото: © RT© RT

По данным источника, 95-летний ветеран умер дома, в квартире на улице Молодцова.

В июне 2020 года Следственный комитет РФ возбудил дело о клевете в отношении Навального. Предметом судебных разбирательств стали оскорбительные комментарии Навального к ролику, посвященному поправкам к Конституции. Накануне голосования фронтовик Артеменко поучаствовал в съемках этого видео, — там известные россияне зачитали преамбулу к основному закону с предложенными изменениями.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал жалобу в СК и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.

В прошлом году суд признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») и приговорил его к штрафу в 850 тыс. руб. Блогер свою вину в содеянном не признал.

Общество,Игнат Артеменко,Илья Ремесло,Алексей Навальный,Следственный комитет,Общественная палата России,
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