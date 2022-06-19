Ректор МГУ высказался о судьбе бакалавриата в России

Новая система высшего образования, которая сменит Болонскую, должна содержать все варианты обучения, однако приоритет следует отдать специалитету и интегрированной магистратуре. Такое мнение в интервью ТАСС выразил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Думаю, что бакалавриат будет сохранен при обсуждении по отдельным направлениям подготовки. Я говорю о соотношении, оно должно быть, безусловно, симметрично повернуто. Сейчас бакалавриату отдано преимущество, а специалитету нет. Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры - определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки", - заявил Садовничий.

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Ректор МГУ также выступил за плавное изменение системы без радикальной ломки. "Московский университет давно работает по своей модели, я ее и предлагаю. Это многовариантная модель - первое, преимущественно, подготовка по специалитету по наукоемким, фундаментальным направлениям, второе - интегрированная магистратура, и третье - отдельно бакалавриат и отдельно магистратура", - отметил ректор вуза.

Интегрированная магистратура

Он пояснил, что интегрированная магистратура подразумевает, что если бакалавр завершает свое четырехлетнее обучение, то потом он имеет возможность продолжить обучение на той же кафедре по тому же направлению в магистратуре еще два года.

"Если абитуриент выбирает такую интегрированную форму, то он учится по единой программе, ему не надо сдавать итоговую аттестацию после четырех лет, а потом еще и поступать в магистратуру. Можно предусмотреть право студента получить диплом бакалавра, если он захочет закончить обучение после четырех лет. Обязательно надо подумать, как дать право студенту получать дополнительные квалификации на бесплатной основе, пока он учится по основной специальности. Это должна быть гибкая система", - сказал Садовничий.

Кроме того, ректор МГУ предложил усовершенствовать аспирантуру, увеличить контрольные цифры приема, сделать ее доступнее для магистров и специалистов.

Отказ от Болонской системы

24 мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система. Ведомство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.