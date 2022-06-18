Путин обратился к военным медикам России

"Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", - обратился Путин к медикам.