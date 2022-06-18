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16 минут назад

Путин благодарен военным медикам России за спасение жизней участников спецоперации

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков, которые оказывают помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Слова особой благодарности глава государства адресовал военным медикам, спасающим жизни участникам специальной операции.

Путин обратился к военным медикам России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", - сказал глава государства. В субботу по видеосвязи он принимает участие в церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ.

"Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", - обратился Путин к медикам.

Общество,Владимир Путин,
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